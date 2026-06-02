New York: acquisti a mani basse su Lumentum Holdings

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che tratta in rialzo dell'11,06%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lumentum Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo di Lumentum Holdings rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1.037,1 USD, mentre i supporti sono stimati a 954,1. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1.120.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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