New York: andamento negativo per Lumentum Holdings

(Teleborsa) - Retrocede la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , con un ribasso del 3,80%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lumentum Holdings rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Lumentum Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 946,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 891,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.002,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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