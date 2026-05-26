New York: andamento negativo per Lumentum Holdings
(Teleborsa) - Retrocede la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, con un ribasso del 3,80%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lumentum Holdings rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Lumentum Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 946,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 891,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.002,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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