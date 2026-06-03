New York: sell-off per Lumentum Holdings

(Teleborsa) - In forte ribasso la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che mostra un -8,63%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lumentum Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di breve periodo di Lumentum Holdings sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.014,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 900,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1.129,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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