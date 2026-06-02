Piazza Affari: balza in avanti Prysmian

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo specializzato nella produzione di cavi , che tratta in utile del 2,91% sui valori precedenti.



Il movimento di Prysmian , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 157,7 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 149,8 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento dell' azienda produttrice di cavi è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 157,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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