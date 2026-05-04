Milano 16:42
47.806 -0,91%
Nasdaq 16:42
27.807 +0,35%
Dow Jones 16:42
49.376 -0,25%
Londra 1-mag
10.364 0,00%
Francoforte 16:42
24.202 -0,37%

Piazza Affari: controllato progresso per il comparto media dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: controllato progresso per il comparto media dell'Italia
L'Indice media italiano fa un piccolo salto in avanti dello 0,52%, portandosi a 9.206,42 punti.
Condividi
```