Piazza Affari: positiva la giornata per Sesa
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,77%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Sesa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,28%, rispetto a +0,19% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Sesa rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 104,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 101,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 108,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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