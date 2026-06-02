Piazza Affari: positiva la giornata per Sesa

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,77%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Sesa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,28%, rispetto a +0,19% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Sesa rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 104,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 101,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 108,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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