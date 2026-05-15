Piazza Affari: Moltiply Group si muove verso il basso

(Teleborsa) - Ribasso per il broker online per i mutui alle famiglie , che tratta in perdita del 7,40% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Moltiply Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Moltiply Group . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Moltiply Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 33,92 Euro. Primo supporto a 30,77. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 29,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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