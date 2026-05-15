Piazza Affari: Moltiply Group si muove verso il basso
(Teleborsa) - Ribasso per il broker online per i mutui alle famiglie, che tratta in perdita del 7,40% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Moltiply Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Moltiply Group. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Moltiply Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 33,92 Euro. Primo supporto a 30,77. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 29,63.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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