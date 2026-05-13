Piazza Affari: calo per Moltiply Group
(Teleborsa) - Rosso per il broker online per i mutui alle famiglie, che sta segnando un calo del 2,55%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Moltiply Group, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Moltiply Group. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Moltiply Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 35,22 Euro. Primo supporto a 33,92. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 33,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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