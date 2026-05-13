Piazza Affari: calo per Moltiply Group

(Teleborsa) - Rosso per il broker online per i mutui alle famiglie , che sta segnando un calo del 2,55%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Moltiply Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Moltiply Group . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Moltiply Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 35,22 Euro. Primo supporto a 33,92. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 33,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```