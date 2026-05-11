Buzzi, acquistate azioni proprie per oltre 3,27 milioni di euro
(Teleborsa) - Buzzi ha reso noto di aver acquistato, tra il 4 e l'8 maggio 2026, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente 68.853 azioni proprie, al prezzo medio di 46,8515 euro per un controvalore pari a 3.272.715,45 euro.
A seguito degli acquisti appena comunicati, all'8 maggio Buzzi detiene 14.206.906 azioni ordinarie proprie pari al 7,375% del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente la società attiva nel settore del cemento, che si attesta a 47,92 euro.
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