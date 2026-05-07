Piazza Affari: positiva la giornata per Buzzi

(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nel settore del cemento , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,85%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Buzzi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Buzzi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49,62 Euro e primo supporto individuato a 49,11. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 50,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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