Piazza Affari: amplia il rialzo Buzzi
(Teleborsa) - Protagonista la società attiva nel settore del cemento, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,27%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Buzzi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Buzzi. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 49,21 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 46,85. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 45,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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