Piazza Affari: amplia il rialzo Buzzi

(Teleborsa) - Protagonista la società attiva nel settore del cemento , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,27%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Buzzi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Buzzi . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 49,21 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 46,85. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 45,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```