Piazza Affari: calo per Buzzi
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nel settore del cemento, che presenta una flessione del 3,44% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Buzzi rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Buzzi. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 45,95 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 44,76. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 44,33.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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