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Piazza Affari si muove in territorio positivo, in sintonia con l'Europa

Commento, Finanza, Spread
Piazza Affari si muove in territorio positivo, in sintonia con l'Europa
(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee. A sostenere il sentiment di mercato contribuisce l'ottimismo fu un vicino accordo usa-Iran rally dei semiconduttori.

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,165. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.532,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,67%, scendendo fino a 90,62 dollari per barile.

Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +71 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,67%.

Tra i mercati del Vecchio Continente in luce Francoforte, con un ampio progresso dello 0,73%, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, e giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,63%.

Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,06% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 52.994 punti.

Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,63%); sulla stessa tendenza, positivo il FTSE Italia Star (+0,77%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, brilla STMicroelectronics, con un forte incremento (+9,93%).

Andamento positivo per Prysmian, che avanza di un discreto +3,65%.

Seduta senza slancio per Generali Assicurazioni, che riflette un moderato aumento dell'1,30%.

Piccolo passo in avanti per Saipem, che mostra un progresso dell'1,11%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri, che continua la seduta con -2,55%.

Seduta negativa per Avio, che mostra una perdita del 2,54%.

Sotto pressione Buzzi, che accusa un calo dell'1,68%.

Fiacca Unipol, che mostra un piccolo decremento dell'1,14%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Sanlorenzo (+6,35%), Sesa (+6,09%), OVS (+3,86%) e Comer Industries (+2,71%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su CIR, che continua la seduta con -2,13%.

Scivola Banco Desio, con un netto svantaggio dell'1,75%.

In rosso MARR, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,67%.

Spicca la prestazione negativa di Technogym, che scende dell'1,51%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti:

Martedì 02/06/2026
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 1%)

Mercoledì 03/06/2026
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 46,4 punti; preced. 47,6 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 47,5 punti; preced. 48,8 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso 4,8%; preced. 2,1%).
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