Piazza Affari si muove in territorio positivo, in sintonia con l'Europa

(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee. A sostenere il sentiment di mercato contribuisce l'ottimismo fu un vicino accordo usa-Iran rally dei semiconduttori.



Sostanzialmente stabile l' euro / dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,165. L' Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.532,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,67%, scendendo fino a 90,62 dollari per barile.



Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +71 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,67%.



Tra i mercati del Vecchio Continente in luce Francoforte , con un ampio progresso dello 0,73%, nulla di fatto per Londra , che passa di mano sulla parità, e giornata moderatamente positiva per Parigi , che sale di un frazionale +0,63%.



Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,06% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share , che continua la giornata a 52.994 punti.



Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,63%); sulla stessa tendenza, positivo il FTSE Italia Star (+0,77%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, brilla STMicroelectronics , con un forte incremento (+9,93%).



Andamento positivo per Prysmian , che avanza di un discreto +3,65%.



Seduta senza slancio per Generali Assicurazioni , che riflette un moderato aumento dell'1,30%.



Piccolo passo in avanti per Saipem , che mostra un progresso dell'1,11%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri , che continua la seduta con -2,55%.



Seduta negativa per Avio , che mostra una perdita del 2,54%.



Sotto pressione Buzzi , che accusa un calo dell'1,68%.



Fiacca Unipol , che mostra un piccolo decremento dell'1,14%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Sanlorenzo (+6,35%), Sesa (+6,09%), OVS (+3,86%) e Comer Industries (+2,71%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su CIR , che continua la seduta con -2,13%.



Scivola Banco Desio , con un netto svantaggio dell'1,75%.



In rosso MARR , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,67%.



Spicca la prestazione negativa di Technogym , che scende dell'1,51%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti:



Martedì 02/06/2026

11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 3%)

11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 1%)



Mercoledì 03/06/2026

10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 46,4 punti; preced. 47,6 punti)

10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 47,5 punti; preced. 48,8 punti)

11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso 4,8%; preced. 2,1%).

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