Piazza Affari parte in avanti. Bene anche gli altri mercati europei

(Teleborsa) - Esordio cautamente positiva per le borse europee, che sperano in una soluzione della crisi in Medioriente, dopo che il Presidente americano Donald Trump ha aperto ad un accordo in settimana. I mercato non si lasciano condizionare dall'incertezza, come accaduto in Asia, e stanno costruendo un buon vantaggio sulla chiusura positiva di Wall Street.



La Borsa milanese splende sui principali listini europei, sostenuta da STM, in scia agli acquisti sui semiconduttori, mentre restano deboli i petroliferi a causa della correzione dle greggio.



L' Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,165. Seduta positiva per l' oro , che sta portando a casa un guadagno dell'1,43%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 91,23 dollari per barile, con un calo dell'1,01%.



Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +71 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,67%.



Tra i listini europei denaro su Francoforte , che registra un rialzo dello 0,86%, si muove in modesto rialzo Londra , evidenziando un incremento dello 0,23%, e bilancio decisamente positivo per Parigi , che vanta un progresso dello 0,84%.



A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell'1,03%, a 50.288 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share , che continua la giornata a 52.984 punti. In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+0,95%); come pure, buona la prestazione del FTSE Italia Star (+0,93%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+8,23%), Lottomatica (+1,62%), Prysmian (+1,57%) e Ferrari (+1,56%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio , che segna un -1,70%.



Si muove sotto la parità Fincantieri , evidenziando un decremento dello 0,97%.



Contrazione moderata per Snam , che soffre un calo dello 0,71%.



Sottotono ENI che mostra una limatura dello 0,65%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Sanlorenzo (+4,36%), Sesa (+3,88%), OVS (+2,46%) e Technoprobe (+2,43%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su NewPrinces , che ottiene -0,93%.



Deludente Revo Insurance , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca ERG , che mostra un piccolo decremento dello 0,60%.



Discesa modesta per Maire , che cede un piccolo -0,55%.





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