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Mercati europei positivi con occhi a incontro Xi-Trump

Commento, Finanza, Spread
Mercati europei positivi con occhi a incontro Xi-Trump
(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB, dove guida Stellantis che insieme altri costruttori europei, secondo quanto riportato da Bloomberg, sarebbero in trattative con la cinese BYD per stabilimenti sottoutilizzati in Europa. I mercati guardano all'incontro a Pechino tra Trump e Xi Jinping e a una possibile distensione nella relazione tra i due paesi e agli effetti sulla guerra nel Golfo. Tra i temi al centro dell'incontro tra i due leader anche commercio, tecnologia, IA e Taiwan. Gli Stati Uniti e la Cina "dovrebbero essere partner, non rivali", sono state le prime parole di Xi a Trump.

Intanto sul fronte macro, nel Regno Unito la crescita del PIL nel primo trimestre è più alta delle attese a +1,1% a/a, mentre in Spagna l'inflazione di aprile è stata confermata al +3,2% su base tendenziale.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Lieve aumento dell'oro, che sale a 4.709,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,30%.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +73 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,81%.

Tra le principali Borse europee bilancio decisamente positivo per Francoforte, che vanta un progresso dell'1,05%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,06%, e performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,44%.

Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,63%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,60%, portandosi a 52.318 punti.

Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,55%); con analoga direzione, in denaro il FTSE Italia Star (+0,79%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buona performance per Stellantis, che cresce del 3,04%.

Sostenuta STMicroelectronics, con un discreto guadagno del 2,37%.

Buoni spunti su Avio, che mostra un ampio vantaggio dell'1,93%.

Ben impostata BPER Banca, che mostra un incremento dell'1,65%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian, che continua la seduta con -0,97%.

Contrazione moderata per Nexi, che soffre un calo dello 0,66%.

Sottotono ENI che mostra una limatura dello 0,51%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, WIIT (+6,30%), BFF Bank (+4,96%), LU-VE Group (+4,51%) e Safilo (+3,17%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Carel Industries, che prosegue le contrattazioni a -2,95%.

Deludente Comer Industries, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca CIR, che mostra un piccolo decremento dell'1,18%.

Discesa modesta per MFE B, che cede un piccolo -1,16%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti:

Giovedì 14/05/2026
08:00 Regno Unito: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,2%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (atteso 0,2%; preced. -0,5%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,3%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,2%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,4%).
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