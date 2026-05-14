Mercati europei positivi con occhi a incontro Xi-Trump

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB
, dove guida Stellantis
che insieme altri costruttori europei, secondo quanto riportato da Bloomberg, sarebbero in trattative con la cinese BYD per stabilimenti sottoutilizzati in Europa. I mercati guardano all'incontro a Pechino tra Trump e Xi Jinping e a una possibile distensione nella relazione tra i due paesi e agli effetti sulla guerra nel Golfo. Tra i temi al centro dell'incontro tra i due leader anche commercio, tecnologia, IA e Taiwan. Gli Stati Uniti e la Cina "dovrebbero essere partner, non rivali", sono state le prime parole di Xi a Trump.
Intanto sul fronte macro, nel Regno Unito la crescita del PIL nel primo trimestre
è più alta delle attese a +1,1% a/a, mentre in Spagna l'inflazione di aprile
è stata confermata al +3,2% su base tendenziale.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 4.709,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,30%.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +73 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,81%. Tra le principali Borse europee
bilancio decisamente positivo per Francoforte
, che vanta un progresso dell'1,05%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a +0,06%, e performance modesta per Parigi
, che mostra un moderato rialzo dello 0,44%.
Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,63%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,60%, portandosi a 52.318 punti.
Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,55%); con analoga direzione, in denaro il FTSE Italia Star
(+0,79%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, buona performance per Stellantis
, che cresce del 3,04%.
Sostenuta STMicroelectronics
, con un discreto guadagno del 2,37%.
Buoni spunti su Avio
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,93%.
Ben impostata BPER Banca
, che mostra un incremento dell'1,65%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian
, che continua la seduta con -0,97%.
Contrazione moderata per Nexi
, che soffre un calo dello 0,66%.
Sottotono ENI
che mostra una limatura dello 0,51%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, WIIT
(+6,30%), BFF Bank
(+4,96%), LU-VE Group
(+4,51%) e Safilo
(+3,17%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Carel Industries
, che prosegue le contrattazioni a -2,95%.
Deludente Comer Industries
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca CIR
, che mostra un piccolo decremento dell'1,18%.
Discesa modesta per MFE B
, che cede un piccolo -1,16%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
: Giovedì 14/05/2026
08:00 Regno Unito
: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,2%)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, annuale (atteso 0,2%; preced. -0,5%)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,3%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,2%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,4%).