Milano 9:52
50.322 -0,51%
Nasdaq 2-giu
30.661 0,00%
Dow Jones 2-giu
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Londra 9:52
10.337 -0,35%
24.916 -0,83%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 2/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 2/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 giugno

Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un controllato +0,07%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,9174, mentre il primo supporto è stimato a 0,9124. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9224.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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