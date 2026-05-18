Analisi Tecnica: EUR/CHF del 17/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 maggio
Andamento piatto per il cambio Euro / CHF, che propone sul finale un moderato -0,13%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,9139, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,9154. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,9134.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)