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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 17/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 17/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 maggio

Andamento piatto per il cambio Euro / CHF, che propone sul finale un moderato -0,13%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,9139, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,9154. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,9134.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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