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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 24/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 24/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 maggio

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CHF, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,19%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,9103 con tetto rappresentato dall'area 0,9149. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,9081.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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