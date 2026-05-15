Analisi Tecnica: EUR/CHF del 14/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 maggio
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un -0,12%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,9141 con tetto rappresentato dall'area 0,9162. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,9133.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)