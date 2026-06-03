Milano 9:53
50.340 -0,47%
Nasdaq 2-giu
30.661 0,00%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 9:53
10.341 -0,32%
24.932 -0,76%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 2/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 2/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 giugno

Giornata fiacca per il CABLE, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,02%.

Lo status tecnico di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,3469. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1,348, mentre il primo supporto è stimato a 1,3458.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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