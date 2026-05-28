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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 27/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 27/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 maggio

Ribasso composto e controllato per l'indice nipponico, che archivia la sessione in flessione dello 0,87% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 66.109,7. Rischio di discesa fino a 62.235,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 69.983,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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