ASML, nuovo record per la market cap di un titolo europeo a 580 miliardi di euro

Superata Novo Nordisk

(Teleborsa) - I 1.496 euro per azione toccati oggi rappresentano un nuovo massimo storico per ASML Holding , fornitore leader per l'industria dei semiconduttori, che è diventata anche l'azienda di maggior valore in Europa di sempre dopo un aumento di oltre il 50% da inizio anno, alimentato dalla forte domanda di titoli con esposizione allo sviluppo di data center per l'intelligenza artificiale.



L'azienda fornisce ai produttori di chip hardware, software e servizi per produrre in serie modelli di circuiti integrati (microchip). Insieme ai suoi partner, ASML guida lo sviluppo di microchip più convenienti, più potenti e più efficienti dal punto di vista energetico. ASML è una società multinazionale con sede a Veldhoven, Paesi Bassi, con uffici in Europa, Stati Uniti e Asia, ed è quotata su Euronext Amsterdam e Nasdaq con il simbolo ASML.



Al valore massimo toccato oggi la capitalizzazione è arrivata a 580 miliardi di euro, pari a circa 673 miliardi di dollari, superando il precedente record stabilito dalla casa farmaceutica danese Novo Nordisk a giugno 2024. ASML è diventata la più grande società quotata in Europa lo scorso settembre, quando ha superato il produttore tedesco di software SAP .



A rafforzare l'ottimismo sul titolo hanno contribuito anche gli ultimi risultati diffusi, quelli del primo trimestre 2026, che hanno superato le aspettative degli analisti grazie alla crescente domanda globale e alla persistente carenza di chip di memoria. Il fatturato netto è aumentato del 13%, l'utile operativo del 15% e il margine lordo del 53%. L'azienda ha inoltre rivisto al rialzo le previsioni di fatturato netto per l'anno, portandole a 36-40 miliardi di euro.



A sostenere il titolo nella giornata odierna sono state le revisioni al rialzo dei target price da parte di due importanti banche d'affari: JPMorgan ha incrementato il prezzo obiettivo a 1.900 euro dai precedenti 1.515 euro, mentre Morgan Stanley lo ha alzato a 1.660 euro da 1.400 euro.

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