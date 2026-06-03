Consilium acquista quota di minoranza in Twin Pack e affianca l'AD Luciano Gandini

(Teleborsa) - Consilium, attraverso il fondo Consilium Private Equity Fund IV, ha acquisito una partecipazione nel capitale di Twin Pack, affiancando il fondatore e amministratore delegato Luciano Gandini, che manterrà una quota di maggioranza nella società.



Twin Pack, con sede a Podenzano (Piacenza), è una società di riferimento nel settore del packaging. La società progetta e produce in Italia soluzioni automatizzate per il packaging secondario, con un'offerta integrata che spazia dalle macchine manigliatrici e cartonatrici ai sistemi pick & place fino alle linee complete chiavi in mano. Di particolare rilievo è la partecipazione in Twinova, società controllata sviluppata in partnership con esperti di settore, specializzata nello sviluppo di soluzioni integrate di robotica e automazione per il packaging e la pallettizzazione. Il gruppo ha registrato negli ultimi anni un solido percorso di crescita, chiudendo il 2025 con ricavi pari a circa 25 milioni di euro a livello consolidato e confermando al contempo elevati livelli di redditività.



L'operazione, si legge in una nota, è finalizzata a supportare il management nella realizzazione di un ambizioso piano di sviluppo. Le principali direttrici sono il consolidamento del posizionamento competitivo in Italia e nei principali mercati europei e la crescita della presenza commerciale in aree geografiche ad alto potenziale, con particolare attenzione al Medio Oriente e agli Stati Uniti.



L'investimento in Twin Pack è la quarta operazione realizzata dal Consilium Private Equity Fund IV, fondo di private equity con focus di investimento su PMI italiane ad alto potenziale di sviluppo, attive nel B2B, con un posizionamento di eccellenza nel proprio settore e forte orientamento all'export.

Condividi

```