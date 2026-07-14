ABB, investimento strategico di minoranza nella startup britannica Gridcog

(Teleborsa) - ABB , multinazionale svizzero-svedese operante nella robotica, nell'energia e nell'automazione, ha effettuato un investimento strategico di minoranza nella startup britannica Gridcog per accelerare le capacità di modellazione avanzata a supporto dell'implementazione di generazione e stoccaggio di energia rinnovabile, microreti industriali, risorse energetiche distribuite, strategie di approvvigionamento energetico alternative e soluzioni energy-as-a-service. Questa partnership aiuterà i clienti di ABB a progettare, confrontare e validare progetti energetici complessi con una chiara visibilità sia sui costi che sull'impatto ambientale fin dalle prime fasi.



I termini finanziari non sono stati resi noti. ABB guida questo round di finanziamento, affiancata da AXPO, DNV e Verbund Ventures. Albion e Clean Energy Finance Corporation mantengono la loro presenza come azionisti di riferimento.



Questo investimento, tramite ABB Electrification Ventures, il braccio di venture capital della divisione Electrification di ABB, rappresenta un'importante aggiunta agli investimenti di venture capital di ABB e riflette l'impegno dell'azienda a costruire un ecosistema di partner innovativi che sviluppano soluzioni a supporto della produttività, dell'efficienza e della sostenibilità. Con quest'ultima partnership, ABB Electrification Ventures ha investito oltre 110 milioni di dollari in 16 startup dal 2021.

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