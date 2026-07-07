Safety21 acquisisce partecipazione di minoranza in CASV

per rafforzare la propria presenza in Spagna e consolidare la piattaforma europea dedicata all'enforcement e alla smart mobility

(Teleborsa) - Il Gruppo Safety21 ha annunciato il 30 giugno l’acquisizione di una quota di minoranza di CASV, provider spagnolo di soluzioni tecnologiche per attività di enforcement da parte di Amministrazioni Locali e Forze dell’Ordine.



L'operazione - spiega la nota - rappresenta un ulteriore importante passo nella strategia di espansione internazionale di Safety21 e rafforza ulteriormente la presenza del Gruppo nel mercato iberico, consolidandone l'ambizione di creare una piattaforma europea di riferimento nel settore dell'enforcement.



Gianluca Longo, Amministratore Delegato di Safety21, ha dichiarato: "Questa operazione è perfettamente coerente con la nostra strategia di costruire un gruppo europeo di riferimento, capace di guidare l'innovazione nei settori dell'enforcement e della Smart Mobility attraverso tecnologie proprietarie, eccellenza operativa e una forte presenza locale nei mercati strategici. CGI è un partner d’eccellenza, con competenze distintive, relazioni consolidate con i clienti e un management di alto livello. Unendo le nostre forze siamo convinti di poter accelerare la crescita di entrambe le organizzazioni, creando nuove opportunità per clienti, partner e istituzioni pubbliche. L'opzione di incrementare la nostra partecipazione conferma la fiducia nel progetto industriale condiviso e la volontà di costruire una piattaforma europea sempre più integrata."



"Fin dai primi confronti è apparso evidente come Safety21 condivida la nostra visione strategica sul futuro del settore. Le competenze sviluppate nella digitalizzazione dei servizi di enforcement e la capacità di realizzare piattaforme tecnologiche innovative rappresentano un'importante opportunità per sostenere la prossima fase di crescita di CASV, che diventerà CGI21. Insieme al management continuiamo a essere pienamente impegnati nel supportare lo sviluppo della società, guidati da una visione comune fondata su crescita sostenibile, innovazione e creazione di valore nel lungo periodo", ha sottolineato Ramón Solé Vilanova, Chief Executive Officer di CGI.



Per Paolo Tommasini, Amministratore Delegato di Safety21 Iberica "L'integrazione con CASV rafforza significativamente la nostra presenza nella Penisola Iberica e mette a sistema competenze altamente complementari. La combinazione tra la profonda conoscenza del mercato locale maturata da CASV e le tecnologie proprietarie e il know-how industriale di Safety21 darà vita a una piattaforma ancora più solida, in grado di servire clienti pubblici e privati e di sostenere lo sviluppo di soluzioni di mobilità intelligente in Spagna e nei mercati limitrofi."

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