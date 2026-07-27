Expand Energy acquista Twin Eagle per 1,25 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Expand Energy , il più grande produttore di gas naturale del Nord America, ha stipulato un accordo di fusione definitivo per l'acquisizione di Twin Eagle, azienda attiva nella commercializzazione del gas naturale, per 1,25 miliardi di dollari da Five Point Infrastructure. Si prevede che la transazione si concluderà nel terzo trimestre del 2026 e la società prevede di finanziare la transazione attraverso una combinazione di liquidità disponibile e prestiti nell'ambito della propria linea di credito revolving.



L'operazione unisce la solidità finanziaria e l'offerta leader del settore di Expand con la piattaforma di commercializzazione fisica di Twin Eagle, creando una società di gas naturale completamente integrata, in grado di generare valore lungo l'intera catena nei principali mercati statunitensi e canadesi. Gli utili di Twin Eagle sono principalmente sostenuti da rapporti di fornitura e consegna fisici ricorrenti, dall'ottimizzazione del portafoglio garantito da asset e da consolidate capacità commerciali, logistiche e operative.



"Questa transazione accelera l'evoluzione di Expand in una società leader integrata nel settore del gas naturale, con un vantaggio commerciale e di marketing rispetto ai concorrenti - ha dichiarato Michael Wichterich, CEO ad interim di Expand Energy - Siamo già il più grande produttore di gas naturale del Nord America e ora diventeremo il principale fornitore di gas, con accesso diretto ai clienti e una crescita strutturale della domanda".



La società prevede ora di generare un free cash flow incrementale di 750 milioni di dollari all'anno dalla sua strategia commerciale e di marketing. Si tratta di un aumento del 50% rispetto al precedente obiettivo, che riflette il valore della nuova piattaforma integrata e gli utili ripetibili di Twin Eagle. L'operazione è ad impatto positivo immediato e inizialmente dovrebbe contribuire con oltre 200 milioni di dollari all'EBITDA annuo previsto, con sinergie per 150 milioni di dollari all'anno entro la fine del 2028.

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