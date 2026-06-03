Francoforte: giornata depressa per Scout24

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che presenta una flessione dell'1,98% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Scout24 più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Scout24 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 75,32 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 73,72. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 76,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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