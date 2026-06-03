Francoforte: scambi in positivo per Aixtron

(Teleborsa) - Avanza Aixtron , che guadagna bene, con una variazione del 2,73%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aixtron rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Aixtron è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 60,49 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 57,81. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 63,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```