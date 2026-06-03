Francoforte: si concentrano le vendite su Continental

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , con una flessione dell'1,95%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Continental mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,51%, rispetto a -1,22% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 72,26 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 71. L'equilibrata forza rialzista del produttore di pneumatici è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 73,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```