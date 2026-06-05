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In evidenza Kimberly-Clark sul listino di New York

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Kimberly-Clark sul listino di New York
Protagonista l'azienda che produce prodotti per l'igiene e la cura personale, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,34%.
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