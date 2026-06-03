Inditex, accelera alla Borsa di Madrid dopo la trimestrale e forti vendite

(Teleborsa) - Mattinata in deciso rialzo a Madrid per le azioni di Inditex , la multinazionale spagnola di abbigliamento e moda titolare del marchio Zara, dopo la diffusione dei risultati del primo trimestre 2026.



I ricavi della società hanno raggiunto 8,7 miliardi di euro, segnando un aumento del 5,8% rispetto all’anno precedente. Il fatturato a valuta costante è cresciuto dell'8,8%. Il gross profit è aumentato del 6,9%, attestandosi a 5,4 miliardi, con il relativo margine che ha raggiunto il 61,2% (+67 punti base rispetto al primo trimestre 2025). L'EBITDA è aumentato del 7,3%, raggiungendo i 2,6 miliardi. L'EBIT è aumentato del 7,0%, arrivando a 1,8 miliardi, e l'utile ante imposte (PBT) è cresciuto del 5,5%, attestandosi a 1,8 miliardi di euro, con un margine PBT del 20,1%. L'utile netto è aumentato del 5,4%, raggiungendo 1,4 miliardi. Al termine del trimestre la posizione di cassa netta era pari a 10,8 miliardi.



La società ha fatto sapere che il Consiglio di Amministrazione proporrà all'assemblea generale degli azionisti un dividendo per l'esercizio 2025 di 1,75 euro per azione, composto da un dividendo ordinario di 1,20 euro e un dividendo gratuito di 0,55 euro per azione. Il dividendo è suddiviso in due rate di pari importo pari a 0,875 euro per azione: la prima rata è stata versata il 4 maggio 2026 e la rata finale sarà versata il 2 novembre 2026 (0,325 euro di dividendo ordinario + 0,550 euro di dividendo gratuito).



Il colosso spagnolo ha anche comunicato una crescita delle vendite in negozi e online a cambi costanti dell’11,5% tra il 1° maggio e il 1° giugno 2026, pur segnalando un impatto negativo dell’1% dei tassi di cambio sulle vendite dell’intero anno 2026.



Inditex ha confermato la propria guidance sul margine lordo per l’intero anno 2026 a ±50 punti base, tenendo conto delle attuali condizioni macroeconomiche e geopolitiche. La società prevede un continuo slancio delle vendite nel Q2, trainato dalla forte accoglienza da parte dei clienti delle collezioni primavera/estate e dai continui sforzi di ottimizzazione della rete retail. Previsti investimenti ordinari in conto capitale per circa 2,3 miliardi nell'anno, che saranno principalmente destinati all'ottimizzazione degli spazi commerciali, integrazione tecnologica e miglioramento delle piattaforme online.

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