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Londra: si concentrano le vendite su Spirax-Sarco Engineering

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su Spirax-Sarco Engineering
Seduta in ribasso per la società di ingegneria industriale inglese, che mostra un decremento del 2,44%.
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