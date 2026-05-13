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Londra: si concentrano le vendite su Spirax-Sarco Engineering
Migliori e peggiori
,
In breve
13 maggio 2026 - 13.00
Seduta in ribasso per la
società di ingegneria industriale inglese
, che mostra un decremento del 2,44%.
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