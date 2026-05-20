Milano 14:25
48.630 +0,57%
Nasdaq 19-mag
28.819 0,00%
Dow Jones 19-mag
49.364 -0,65%
Londra 14:25
10.354 +0,23%
Francoforte 14:25
24.550 +0,61%

Londra: si concentrano le vendite su RELX

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su RELX
Composto ribasso per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, in flessione del 2,45% sui valori precedenti.
Condividi
```