Madrid: in rally Inditex

(Teleborsa) - Protagonista la società spagnola attiva nel settore tessile , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,97%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Inditex rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Inditex , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 55,63 Euro. Primo supporto visto a 54,79. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 54,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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