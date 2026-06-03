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Madrid: Inditex in rally

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: Inditex in rally
Effervescente la società spagnola attiva nel settore tessile, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,97%.
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