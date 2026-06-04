Madrid: risultato positivo per Inditex

(Teleborsa) - Scambia in profit la società spagnola attiva nel settore tessile , che lievita del 2,54%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Inditex rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Inditex sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 55,18 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 54,22. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 56,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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