New York: andamento rialzista per United Health
(Teleborsa) - Scambia in profit la big delle assicurazioni sanitarie, che lievita dell'1,89%.
La tendenza ad una settimana di United Health è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'assicuratore sanitario, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 392,7 USD. Primo supporto visto a 383,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 378.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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