New York: andamento negativo per United Health

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la big delle assicurazioni sanitarie , che presenta una flessione del 2,40% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di United Health è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve dell' assicuratore sanitario è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 384,2 USD e supporto a 376,5. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 391,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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