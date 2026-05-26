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New York: andamento negativo per United Health

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per United Health
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la big delle assicurazioni sanitarie, che presenta una flessione del 2,40% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di United Health è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve dell'assicuratore sanitario è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 384,2 USD e supporto a 376,5. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 391,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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