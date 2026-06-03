Nexi, CDP ha il 27,6% di cui 19,6% diritti voto e 8% total return swap

(Teleborsa) - Cassa depositi e prestiti (CDP) ha una quota potenziale pari al 27,638% in Nexi , società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 25 maggio 2026.



In particolare, il 19,638% sono diritti di voto riferibili ad azioni, mentre l'8% sono due Total Return Equity Swap (TRS) aventi come sottostante azioni Nexi, con regolamento in contanti e con la facoltà, esercitabile da parte di CDP Equity, di richiedere il regolamento in azioni una volta ottenute, da parte di CDP Equity, le necessarie autorizzazioni, da esercitarsi entro 5 giorni di mercato aperto precedenti il 25 novembre 2026, salvo modifica di tale data d'accordo tra le parti.



Nelle dichiarazioni delle intenzioni alla Consob, CDP afferma che intende incrementare la partecipazione in Nexi tramite CDP Equity entro il limite massimo del 29,9% e non intende lanciare un'offerta pubblica di acquisto (OPA) sulle azioni Nexi. CDP non intende esercitare controllo individuale o congiunto (anche alla luce del patto parasociale relativo a Nexi in essere con Evergood H&F Lux)



CDP Equity resterà parte del patto e, allo stato, non si prevede che vengano apportate modifiche al patto. Inoltre, non intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi e di controllo di Nexi.



"L'operazione testimonia l'apprezzamento da parte di CDP per Nexi e il suo management - si legge nel documento - L'aumento della partecipazione di CDP Equity conferma la volontà di sostenere Nexi in questo suo percorso e favorirà inoltre una maggiore stabilità dell'azionariato sostenendo la strategia industriale di lungo periodo".

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