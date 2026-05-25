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Piazza Affari: scatto rialzista per Nexi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scatto rialzista per Nexi
Effervescente il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,58%.
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