Brilla Nexi su annuncio CDP

(Teleborsa) - Effervescente Nexi
che scambia con una performance decisamente positiva del 4,67%.
A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia diffusa prima dell'avvio del mercato di un possibile aumento della quota di CDP
fino al 29,9% della fintech bancaria. La Cassa, però, non intende lanciare un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni.
La tendenza ad una settimana del gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Nexi
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,494 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,581 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,449.