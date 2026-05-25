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Brilla Nexi su annuncio CDP

Finanza
Brilla Nexi su annuncio CDP
(Teleborsa) - Effervescente Nexi che scambia con una performance decisamente positiva del 4,67%.

A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia diffusa prima dell'avvio del mercato di un possibile aumento della quota di CDP fino al 29,9% della fintech bancaria. La Cassa, però, non intende lanciare un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni.

La tendenza ad una settimana del gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Nexi, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,494 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,581 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,449.
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