Game Stop corre nel pre-market trainata dai conti del primo trimestre

(Teleborsa) - Il rivenditore di videogiochi con sede a Grapevine , Texas, dopo avere chiuso la seduta di martedì in calo del 2% a 20,92 dollari, ha nettamente accelerato nel pre-market di mercoledì, viaggiando in progresso del 8,5%, in scia ai risultati del primo trimestre 2026 che sono risultati superiori alle aspettative degli analisti.



Game Stop, infatti, ha chiuso il trimestre con un utile per azione rettificato di 0,30 dollari rispetto alla stima di consenso di 0,12 dollari. I ricavi hanno raggiunto i 835,3 milioni, superando la stima degli analisti di 766,64 milioni e rappresentando un aumento del 14% rispetto ai 732,4 milioni del primo trimestre dell’anno precedente.



L'utile netto si è attestato a 389,6 milioni nel trimestre, e la società lo ha descritto come il più alto utile netto trimestrale della sua storia.



Il reddito operativo rettificato è stato pari a 140,5 milioni, balzando dai 27,5 milioni del periodo di confronto, mentre l’utile netto rettificato è stato di 179,3 milioni, in deciso aumento rispetto ai 73,1 milioni del pari trimestre 2025.



Il Cda ha approvato un’autorizzazione al riacquisto di azioni proprie da 2,0 miliardi di dollari fino al 2 giugno 2029, sostituendo la precedente autorizzazione del marzo 2019.







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