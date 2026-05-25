Piazza Affari: positiva la giornata per Danieli

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale friulana , con una variazione percentuale del 2,59%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Danieli più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo del produttore di impianti siderurgici mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 71,57 Euro. Rischio di discesa fino a 70,62 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 72,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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