Piazza Affari: calo per Danieli

(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale friulana , che presenta una flessione del 2,20%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Danieli più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di impianti siderurgici rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 74,2 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 72,85. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 75,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```