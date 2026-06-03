Piazza Affari: andamento rialzista per Revo Insurance
(Teleborsa) - Bene il gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni, con un rialzo del 2,05%.
La tendenza ad una settimana di Revo Insurance è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Revo Insurance, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 21,8 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 22,75. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 21,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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