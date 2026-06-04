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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Revo Insurance

Migliori e peggiori
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Revo Insurance
(Teleborsa) - Bene il gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni, con un rialzo del 3,59%.

Il movimento di Revo Insurance, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status tecnico di Revo Insurance mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,22 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23,62. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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