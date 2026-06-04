Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Revo Insurance

(Teleborsa) - Bene il gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni , con un rialzo del 3,59%.



Il movimento di Revo Insurance , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico di Revo Insurance mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,22 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23,62. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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