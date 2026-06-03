Piazza Affari: in calo Azimut

(Teleborsa) - Rosso per la società di servizi finanziari , che sta segnando un calo dell'1,92%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Azimut , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 34 Euro con tetto rappresentato dall'area 34,62. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 33,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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