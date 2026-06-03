Piazza Affari: in calo Azimut
(Teleborsa) - Rosso per la società di servizi finanziari, che sta segnando un calo dell'1,92%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Azimut, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 34 Euro con tetto rappresentato dall'area 34,62. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 33,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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