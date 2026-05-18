Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Azimut
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società di servizi finanziari, che soffre con un calo del 4,40%.
Lo scenario su base settimanale di Azimut rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 33,29 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 33,97 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 32,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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