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Piazza Affari: performance negativa per Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Fincantieri
Rosso per il principale complesso cantieristico al mondo, che sta segnando un calo del 2,07%.
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