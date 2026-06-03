Piazza Affari: si concentrano le vendite su Stellantis

(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica italo-francese-statunitense , che tratta con una perdita dell'1,92%.



Lo scenario su base settimanale di Stellantis rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Stellantis segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 6,461 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 6,567. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 6,421.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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